Alegeri locale 2024: Cine sunt candidații susținuți de coaliție In urma unei importante ședințe a coaliției de guvernare, desfașurata miercuri, PSD a facut publice numele candidaților pentru alegerile locale din acest an, punand bazele strategiei sale electorale pentru București. Astfel, George Tuța a fost confirmat ca și candidatul susținut de coaliție pentru a conduce Sectorul 1 al Capitalei. In același timp, Rareș Hopinca, actualul Prefect al Capitalei, a fost desemnat candidatul PSD la Primaria Sectorului 2 din București, beneficiind și el de sprijinul coaliției, ceea ce subliniaza importanța acordata colaborarii intre partidele politice in contextul alegerilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

