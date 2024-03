Stiri pe aceeasi tema

- Social-democratii au validat, miercuri, candidatii pentru functiile de primar la sectoarele 2 si 5, fiind vorba despre Rares Hopinca, actual prefect al Capitalei, respectiv consilierul general Adrian Vigheciu. „Domnul Hopinca la 2 (Sectorul 2 – n.r.) si la Sectorul 5 domnul Adrian Vigheciu”, a precizat…

- O simpla formalitate, in cazul primarului Constantin Toma. Azi, Consiliul Politic Național al PSD, intrunit in ședința la București, a validat, printre altele candidatura pentru funcția de primar a actualului șef de la Palatul Comunal, Constantin Toma. Tot in cadrul CPN al social-democraților, a fost…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat, miercuri, ca prefectul Capitalei, Rareș Hopinca, a fost desemnat candidatul Coaliției la Primaria Sectorului 2, iar consilierul general Adrian Vigheciu la Sectorul 5.

- Romascanu a mai afirmat ca Sebastian Burduja vrea sa continue in zona executiva si nu va candida la Sectorul 1, iar medicul Cirstoiu va ajunge pana la sfarsitul saptamanii la 70% notorietate, insa vor trebui sa munceasca foarte mult sa iasa cu un program pe Bucuresti cu o echipa care sa duca la favorabilitate…

- Liderul PNL Bucuresti, Sebastian Burduja, a declarat luni, la Prima News, intrebat daca l-ar vota pe medicul Catalin Cirstoiu la Primaria Capitalei, ca va sustine candidatul desemnat si asumat de PNL, pentru ca asta inseamna sa fii un om de echipa, conform News.ro. „Daca asta va fi decizia finala…

- Una dintre primele decizii luate a fost aceea ca cele doua formațiuni politice vor merge cu candidați comuni la primariile sectoarelor 1, 2 și 5 din București.Este de subliniat faptul ca includerea sectorului 5 in discuțiile referitoare la candidaturile comune a constituit o noutate, avand in vedere…

- Sebastian Burduja spune ca, la scurt timp dupa alegeri, liberalii au incercat sa stabileasca un dialog cu primarul Sectorului 1, dar acesta a uitat de orice colaborare anterioara. Sebastian Burduja, liderul PNL București , a prezentat public scuzele catre locuitorii Capitalei pentru sprijinul acordat…

- Gabriela Firea, liderul PSD București, spune ca prezentarea ei drept candidatul ”deocamdata” la Primaria Capitalei nu o face sa se simta foarte bine, dar ca va tranșa aceasta ezitare a PSD in interiorul partidului. ”Așa simt, pentru ca s-a statuat un nou termen de candidatul deocamdata. Eu sunt prezentata…