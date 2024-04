Stiri pe aceeasi tema

- Fost premier dupa Revoluție și președinte al PNL la inceputul anilor 2000, Theodor Stolojan a declarat vineri, 19 aprilie, la Digi24, ca el considera ca medicul Catalin Cirstoiu va ramane candidatul PSD-PNL la Primaria Capitalei, dar și ca, daca decizia coaliției se va schimba, atunci PSD il poate propune…

- Presedintele PNL și al Senatului, Nicolae Ciuca, a declarat marti, 16 aprilie, ca in coalitia PSD-PNL s-a decis ca doctorul Catalin Cirstoiu sa fie candidatul comun pentru Primaria Capitalei, iar lunea viitoare, pe 22 aprilie, iși va depune candidatura la Biroul Electoral Municipal.„In acest moment,…

- In urma unei importante ședințe a coaliției de guvernare, desfașurata miercuri, PSD a facut publice numele candidaților pentru alegerile locale din acest an, punand bazele strategiei sale electorale pentru București. Astfel, George Tuța a fost confirmat ca și candidatul susținut de coaliție pentru a…

- Candidatul PSD-PNL pentru Primaria Capitalei, Catalin Cirstoiu, se declara extrem de mulțumit de progresul pe care l-a facut in ultima saptamana, de cand alianța a anunțat intrarea sa in cursa pentru București. Chiar daca rezultatele unui sondaj Avangarde realizat la comanda Digi24 il plaseaza pe locul…

- Prim-vicepreședintele PNL, europarlamentarul Rareș Bogdan, susține ca Popescu Piedone - candidat la Primaria Capitalei - are in momentul de fața peste 30% din informațiile pe care le au liberalii.„Am vazut un meteorit, domnul Popescu, are peste 30%. Cert e ca in acest moment, din cercetarile pe care…

- PNL urmeaza sa ia o decizie pana la finalul acestei saptamani privind candidatul propriu la Primaria Capitalei, in prezent optiunea fiind Sebastian Burduja, a declarat, marti, presedintele partidului, Nicolae Ciuca."In coalitia de aseara au fost decise doua lucruri: a fost stabilit sa sustinem impreuna…

- Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone pare hotarat sa se angreneze in cursa pentru Primaria Capitalei. In acest sens, edilul a facut o propunere PSD-ului și il provoaca sa faca o alianța. Astfel, in urma alianței PSD-ul ar avea de ales intre Cristian Popescu Piedone și Gabriela Firea. ”V-am…