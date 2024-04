Candidatul pentru Primaria Sectorului 2 din partea alianței PNL-PSD, Rareș Hopinca, promite sa vindece ”ranile” sectorului condus in prezent de primarul Radu Mihaiu și vine cu o serie de masuri concrete pentru cele mai arzatoare probleme: traficul și aglomerația. Rareș Hopinca spune ca are in plan construirea a nu mai puțin de trei pasaje supraterane […] The post Cum vrea sa repare Rareș Hopinca ”dezastrul” lasat in urma de primarul Sectorului 2 Radu Mihaiu, dupa alegeri appeared first on Puterea.ro .