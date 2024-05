Noua Zeelandă ”serios îngrijorată” de acţiunile Chinei în Pacific Ministrul de Externe al Noii Zeelande, Winston Peters, a denuntat vineri dorinta Chinei de a-si spori prezenta in domeniul securitatii in insulele Pacificului, avertizand impotriva actiunilor care ar putea „destabiliza” sau slabi securitatea regionala, noteaza AFP. „China are o prezenta indelungata in Pacific, dar suntem serios ingrijorati de angajamentul sau sporit in sectoarele securitatii Pacificului”, a declarat Winston Peters intr-un discurs despre relatiile cu China, o critica rara la adresa principalului partener comercial al Noii Zeelande. China a determinat o serie de state insulare din… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

