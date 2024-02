Australia doreşte să realizeze cea mai mare flotă de după Al Doilea Război Mondial Ieri, Australia a prezentat un plan pentru a consolida marina sa la un nivel nemaiatins dupa cel de-Al Doilea Razboi Mondial si pentru a creste de peste doua ori numarul principalelor sale nave de lupta in urmatorul deceniu, in contextul cursei inarmarilor din Asia-Pacific, noteaza AFP, preluata de Agerpres. In baza acestui plan, Canberra va spori cheltuielile sale pentru aparare cu peste 6,5 miliarde de euro si va dispune de 26 de mari nave de lupta la suprafata, fata de 11 in prezent. «Aceasta este cea mai mare flota pe care o vom avea de la sfarsitul celui de-Al Doilea Razboi Mondial», a declarat… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite vor anunța vineri un pachet major de sancțiuni vizand Rusia in urma morții liderului opoziției ruse Alexei Navalnii, a declarat marți purtatorul de cuvant al Casei Albe pentru securitate naționala, John Kirby. Rusia va fi trasa la raspundere prin sancțiuniPurtatorul de cuvant…

- Rusia dezvolta in prezent o „capabilitate anti-satelit”, care nu a fost inca desfasurata, iar presedintele american Joe Biden a cerut administratiei sale initierea unor discutii diplomatice directe cu Moscova pe acest subiect, a declarat joi purtatorul de cuvant pentru securitate nationala al Casei…

- Rusia dezvolta in prezent o „capabilitate anti-satelit”, care nu a fost inca desfasurata, iar presedintele american Joe Biden a cerut administratiei sale initierea unor discutii diplomatice directe cu Moscova pe acest subiect, a declarat joi purtatorul de cuvant pentru securitate nationala al Casei…

- "Pot sa va confirm ca este vorba despre o capabilitate anti-satelit dezvoltata de Rusia", a spus Kirby, la o zi dupa ce congresmanul republican Michael Turner, presedintele Comitetului de Informatii din Camera Reprezentantilor, a emis un comunicat enigmatic in care face referire la o noua amenintare…

- Statele Unite planuiesc sa instaleze din nou arme nucleare in Regatul Unit, pentru prima data in ultimii 15 ani, din cauza amenintarii din partea Rusiei, a relatat simbata ziarul Daily Telegraph, preluat de EFE. Documentele Pentagonului la care ziarul a avut acces arata ca intentia SUA este de a depozita…

- Organizatia Natiunilor Unite a trecut printr-un 2023 foarte greu, fiind acuzata de ineficienta politica, dar facand mereu apel la autoritatea sa morala pentru a denunta nedreptatile, a cere protectia civililor in conflicte si a le oferi un ajutor de care depinde in multe cazuri supravietuirea lor, scrie…

- Serghei Narișkin, șeful Serviciul de Informatii Externe al Rusiei (SVR), a atentionat joi Statele Unite, intr-un articol aparut in publicația agenției, ca sprijinul occidental va transforma razboiul din Ucraina intr-un "al doilea Vietnam", a carui umbra va plana ani la rand asupra Washingtonului, transmite…

- Se estimeaza ca economia globala va creste cu 2,9% in acest an, a aratat un sondaj Reuters, cresterea de anul viitor urmand sa incetineasca la 2,6%. Majoritatea economistilor se asteapta ca economia globala sa evite o recesiune, dar au semnalat posibilitati de ”recesiuni usoare” in Europa si Regatul…