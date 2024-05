Putin şi Xi Jinping promit era ruso-chineză. Cine vrea să fie acolo? Liderii chinez Xi Jinping si rus Vladimir Putin au promis joi o „noua era” de parteneriat intre cei mai puternici doi rivali ai Statelor Unite, pe care le-au catalogat drept un hegemon agresiv al Razboiului Rece care semana haos in intreaga lume, relateaza Reuters. Xi Jinping l-a intampinat pe Putin cu covorul rosu intins in fata Salii Mari a Poporului din Beijing, unde au fost salutati de soldati ai Armatei Populare de Eliberare, de salvele a 21 de tunuri in Piata Tiananmen si de copii care fluturau steagurile Chinei si Rusiei. China si Rusia au declarat un parteneriat „fara limite” in februarie… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

