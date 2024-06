Febra denga, o nouă amenințare globală, avertizează OMS Organizația Mondiala a Sanatații a lansat o noua alerta legata de febra denga care a provocat, de la inceputul anului, milioane de cazuri, majoritatea in America, dar și in sudul Europei. In primele patru luni ale acestui an, au fost raportate 7,6 milioane de cazuri de febra denga, in 90 de țari, comparativ cu […] The post Febra denga, o noua amenințare globala, avertizeaza OMS appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

