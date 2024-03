Putin va merge în vizită în China Putin va merge in China! Presedintele rus Vladimir Putin se va deplasa in luna mai in China pentru discutii cu omologul sau chinez Xi Jinping, in ceea ce ar putea fi prima vizita peste hotare a liderului rus dupa ce a obtinut un nou mandat prezidential la sfarsitul saptamanii trecute, relateaza Reuters , citand cinci surse familiare cu acest subiect. Kremlinul, intrebat pe aceasta tema, a declarat ca sunt pregatite mai multe deplasari in strainatate pentru presedintele Putin si ca se desfasoara contacte preparatorii la nivel inalt in acest sens. Ministerul de Externe chinez nu a raspuns deocamdata… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

