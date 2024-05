Stiri pe aceeasi tema

- Liderii chinez Xi Jinping si rus Vladimir Putin au promis joi o „noua era” de parteneriat intre cei mai puternici doi rivali ai Statelor Unite, pe care le-au catalogat drept un hegemon agresiv al Razboiului Rece care semana haos in intreaga lume, relateaza Reuters. Xi Jinping l-a intampinat pe Putin…

- Consilierul prezidențial ucrainean Mihailo Podoliak a calificat miercuri drept „ipocrita” disponibilitatea pentru dialog exprimata de presedintele rus Vladimir Putin intr-un interviu acordat agentiei oficiale chineze Xinhua in ajunul vizitei sale de stat la Beijing, relateaza Agerpres, care citeaza…

- Rusia va organiza, pentru al treilea an consecutiv, parada militara de Ziua Victoriei, in contextul in care are loc razboiul din Ucraina. Parada marcheaza infrangerea Germaniei naziste de catre forțele SUA, ale Marii Britanii și Uniunii Sovietice in cel de-al Doilea Razboi Mondial. Parada de Ziua Victoriei…

- Emisarul special al Chinei pentru regiunea eurasiatica, Li Hui, a declarat vineri, dupa recentul sau turneu in Europa, ca, dupa peste doi ani de conflict in Ucraina, nu a vazut "semne de detensionare", ci o "fractura imensa" intre Ucraina si Rusia cu privire la negocieri. El a constatat totusi existenta…

- Ministrul rus al apararii a anunțat joi, 21 martie, ca producția de obuze de artilerie a crescut de aproape 2,5 ori in ultimul an, in timp ce producția de componente de artilerie a crescut de 22 de ori, relateaza Reuters, notand ca aceasta evoluție survine in contextul in care Moscova se grabește sa…

- Putin va merge in China! Presedintele rus Vladimir Putin se va deplasa in luna mai in China pentru discutii cu omologul sau chinez Xi Jinping, in ceea ce ar putea fi prima vizita peste hotare a liderului rus dupa ce a obtinut un nou mandat prezidential la sfarsitul saptamanii trecute, relateaza Reuters…

- Atat Putin, cat și purtatorul sau de cuvant Dmitri Peskov, șeful diplomației ruse Serghei Lavrov și alți oficiali de la Moscova au folosit in mod repetat aceasta formulare pentru a se referi la faptul ca Ucraina trebuie sa accepte pierderea teritoriilor sale pe care Rusia le revendica și pe care liderul…

- Specificul propagandei comuniste se rezuma la practica cinica și perversa de a inversa realitatea: albul devenea negru și reciproc. Nu aveam de-a face cu exagerarea tipica a mesajelor „partizane”, ci cu o minciuna totala, care intorcea lucrurile pe dos. Cu cat o duceam mai prost, cu atat ni se spunea…