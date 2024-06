Cât te costă să renovezi un apartament în 2024 Cat te costa sa renovezi un apartament in 2024. Prețurile pentru renovarea locuințelor sunt unele record. Acestea au ajuns sa fie mai scumpe cu 50% fața de acum patru ani. Astfel, daca vrei sa renovezi un apartament cu doua camere, poți ajunge sa platești in jur de 7.000 de euro cu tot cu manopera. Conteaza evident și alte detalii. Spre exemplu, daca locuința are nevoie de o renovare completa, inclusiv schimbarea instalațiilor, atunci suma ajunge la zeci de mii de euro. Manopera este cea mai costisitoare și ajunge sa fie cat jumatate din prețul total al lucrarii. Motivul principal: lipsa de meseriași.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

