Stiri pe aceeasi tema

- Vești proaste pentru Beijing: economia chineza stagneaza și incepe sa se blocheze. Celebrul economist american Nouriel Roubini, cel care a prognozat criza globala din 2008, face o analiza severa asupra stagnarii economiei chineze. Nouriel Roubini spune ca, desi pe moment este doua economie a lumii,…

- Șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, a apreciat joi, 4 aprilie, ca planul de pace in Ucraina propus de China este cel mai rezonabil de pana acum, informeaza Reuters, potrivit Agerpres.Beijingul a prezentat in urma cu un an un document cu 12 puncte pentru rezolvarea conflictului ucrainean, care propune…

- Adunarea Generala a Națiunilor Unite a adoptat joi, cu unanimitate, prima rezoluție globala cu privire la inteligența artificiala , care incurajeaza țarile membre sa ia masuri pentru a proteja drepturile omului, datele personale ale cetațenilor și sa monitorizeze inteligența artificiala pentru potențialele…

- Rezolutia neobligatorie, propusa de Statele Unite si cosponsorizata de China si alte 121 de natiuni, a durat trei luni pentru a fi negociata si, de asemenea, pledeaza pentru consolidarea politicilor de confidentialitate, au spus oficialii, informand reporterii inainte de adoptarea rezolutiei. ”Navigam…

- Pentru a rezolva problemele economice, China crește producția de bunuri care depașesc cererea interna, a scris Wall Street Journal (WSJ). Țarile din intreaga lume vor experimenta un al doilea val de importuri din China, dar ultimul val de produse chinezești a dus la falimentul unor fabrici din Occident,…

- Consumatorii de pe pietele dezvoltate, atat din Europa, cat si de peste Ocean, se uita la pret atunci cand isi aleg o masina noua, iar performanta vehiculelor este pe primul loc in optiunile cumparatorilor din China si Coreea de Sud, timp in care masinile cu motoare pe combustie interna revin pe crestere…

- Marele semnal transmis de SUA dupa rezultatul alegerilor din Taiwan: Joe Biden a tranșat problemaPresedintele american Joe Biden a declarat sambata ca Statele Unite nu sustin independenta Taiwanului, dupa ce alegatorii taiwanezi au respins China si au acordat partidului de guvernamant un al treilea…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a afirmat joi ca, in ciuda sanctiunilor, economia rusa este prima din Europa si a cincea din lume, informeaza EFE, care mentioneaza ca seful de la Kremlin a facut aceste declaratii in timpul unei vizite in orasul Habarovsk, in cadrul unui turneu cu caracter evident…