Biden a pus ochii pe miliardari! In discursul sau de joi despre starea natiunii, presedintele american Joe Biden a laudat economia infloritoare a SUA si a pledat pentru impozite mai mari pentru firme si o taxa pentru miliardari, relateaza AFP. Presedintele in varsta de 81 de ani, care candideaza pentru un nou mandat, si-a laudat bilantul in ceea ce priveste economia. Intreaga lume este „invidioasa” pe economia SUA, a spus el. „Am mostenit o economie care era pe marginea prapastiei”, a afirmat Biden in discursul sau, referindu-se la pandemia de COVID-19, care a ingenuncheat cea mai mare economie…