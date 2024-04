Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele democrat Joe Biden l-a acuzat pe adversarul sau republican Donald Trump ca este principala amenintare la adresa democratiei americane, intr-un interviu difuzat marti pe principalul post de televiziune in limba spaniola din SUA, potrivit AFP. Intrebat de jurnalistul Univision care crede…

- Discursul lui Joe Biden despre Starea Uniunii a fost construit pe o retorica agresiva, care a avut ca scop clar sa-i convinga pe democratii care erau ingrijorati si aveau dubii ca prezumtivul lor candidat este pregatit sa se confrunte cu Donald Trump. Din acest punct de vedere, a fost un succes, scrie…

- Biden a pus ochii pe miliardari! In discursul sau de joi despre starea natiunii, presedintele american Joe Biden a laudat economia infloritoare a SUA si a pledat pentru impozite mai mari pentru firme si o taxa pentru miliardari, relateaza AFP. Presedintele in varsta de 81 de ani, care candideaza pentru…

- „Trump uraște alianțele. El uraște obligația care l-ar constrange sa faca ceva”, a declarat Hodges, care a comandat forțele americane din Europa intre 2014 și 2017, intr-un interviu acordat The London Times. „Fiind un tip de mafiot, el nu vrea sa ii restricționeze cineva in vreun fel opțiunile. Lui…

- Miliardarul si-a lansat amenintarile dupa prezentarea publica a unui proiect de lege adoptat in Senat, care prevede o anvelopa in valoare de 60 de miliarde de dolari destinata Kievului. Acest proiect de lege – care prevede in afara de acest ajutor in valoare de 60 de miliarde de dolari destinat Kievului,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a sustinut marti ca Uniunea Europeana trebuie sa-si suplimenteze ajutorul militar si financiar destinat Ucrainei, astfel incat eventuala diminuare sau incetare a acestui sprijin oferit de SUA sa nu afecteze Kievul in razboiul cu Rusia, informeaza AGERPRES . „Trebuie…