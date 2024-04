Stiri pe aceeasi tema

- Din ce in ce mai multe cutremuri au avut loc in Romania in ultime perioada. Din fericire, majoritate nu au avut un impact mare asupra populației. In zona Gorj a avut loc un asemenea eveniment chiar de Florii, astazi. Cutremur in Gorj, de Florii Potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare…

- In aceasta dimineața, un cutremur s-a produs in Romania! Seismul a avut loc pe data de 28 aprilie 2024, in ziua de Florii. Potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), mișcarea tectonica s-a produs la ora 06:43:04 (ora locala a Romaniei).

- Subsolul unui vulcan noroios a fost cartat 3D, in premiera, cu ajutorul tehnologiilor de ultima generație. Cercetarile au fost realizate in Romania de Laboratorul de Geofizica Aplicata, Prevenire și Educare din cadrul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,4 pe Richter s-a produs astazi, la ora 9:54, in judetul Vrancea, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Seismul a avut loc la adancimea de 75,3 kilometri, la 35 kilometri nord-vest de Focsani, 71 kilometri nord de Buzau, 75 kilometri…

- Puternicul cutremur de 7,4 grade pe scara Richter, inregistrat pe 3 aprilie 2024, in Taiwan, și urmat de peste 100 de replici, a bagat din nou spaima in romani, cu atat mai mult cu cat țara noastra este zgalțaita aproape zilnic de seisme. Profesorul Gheorghe Marmureanu, fost director al Institutului…

- In ziua de 10.03.2024, 10:37:27 ora Romaniei , s a produs in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea un cutremur slab cu magnitudinea ML 3.4, la adancimea de 120 km, potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului ndash; INCDFP.In ziua de 10.03.2024, 10:37:27 ora Romaniei…

- Un cutremur cu magnitudinea 3 s-a produs astazi dimineata, in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, potrivit informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) din Romania, scrie hotnews.ro.

- Un nou cutremur a avut loc in Romania, chiar in aceasta dimineața. Seismul s-a simțit in mai multe orașe de la noi din țara, potrivit informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Ce magnitudine a avut cutremurul. Romania, din nou cutremurata…