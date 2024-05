Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Nicolescu, administratorul special de la Dinamo, a anunțat ca vrea sa faca un pact cu suporterii inainte de barajul cu Csikszereda. Dinamo ii infrunta pe ciucani pe 20 mai, acasa, in turul barajului de menținere/promovare in Superliga. Returul are loc o saptamana la tarziu, la Miercurea Ciuc.…

- Csikszereda, echipa care i-a ieșit in cale lui Dinamo in „barajul” pentru menținerea in Superliga, spera sa rastoarne calculele hartiei și sa provoace surpriza in „dubla” de peste o saptamana. Ciucanii au fost coșmarul lui Dinamo in 2018, in Cupa, acum viseaza la un scenariu similar și anunța pentru…

- In studiul lor publicat in revista ACS Nano, oamenii de știința explica faptul ca au descoperit ca fotonii, care sunt particule de lumina, pot capata un impuls foarte mare atunci cand sunt confinați in spații minuscule din siliciu. Aceasta proprietate este similara cu modul in care se comporta electronii…

- Noaptea trecuta, aurora boreala a putut fi vazuta și in Romania. Paginile de pe rețelele de socializare s-au umplut de mii de fotografii spectaculoase in care cerul are nuanțe roșiatice. Cum ne poate afecta fenomenul rar intalnit in țara noastra. Va lumina cerul tot weekendul in mai multe parti ale…

- Andrei Cristea (39 de ani), fost atacant cu 83 de meciuri și 28 de goluri la Dinamo, a comentat situația „cainilor”, in ziua marelui meci cu U Cluj, duel care poate face diferența intre menținerea in prima liga și retrogradare. Aflata pe loc direct retrogradabil, la 3 puncte de locurile sigure și unul…

- Unul dintre cei mai influenți oameni din Romania deține o proprietate impresionanta, cum rar s-a vazut in Romania. Cei care au ajuns pe domeniul uriaș au marturisit ca nu au vazut așa ceva nici pe Coasta de Azur sau in zonele de lux ale Toscanei.

- Doi dintre jucatorii de la FCSB, Joyskim Dawa și Baba Alhassan, au fost prezenți pe stadionul Dinamo, alaturi de alte sute de musulmani din Romania. Pe 9 aprilie, musulmanii din intreaga lume au celebrat finalul Ramadanului, care a inceput pe 10 martie. E luna sacra musulmanilor, in care aceștia sunt…

- Columbia este un adevarat colos pentru nationala lui Edi Iordanescu, daca ne raportam la valoarea jucatorilor din lot. Columbia – Romania e marti, de la 21:30, in direct pe Antena 1 si in AntenaPLAY. Columbia vine la meciul cu Romania dupa o victorie stralucitoare in fata Spaniei, scor 1-0. De cealalta…