- 1 Iunie- Ziua Internaționala a Copilului va fi celebrata intr-un mod inedit pe Muntele Basmelor de la Buscat, Baișoara. In parcul aflat la doar 55 de km de municipiul Cluj-Napoca, și care se intinde pe o suprafața de 37 de hectare, copiii și parinții vor putea explora un spațiu generos unde se impletește…

- Imediat dupa ce Muzeul Național de Istorie Naturala „Grigore Antipa” din București și-a inchis, sambata, porțile pentru vizitatori, mai multe geamuri ale instituției au fost sparte.Geamul de la ușa principala a muzeului a fost facut țandari de persoane necunoscute, cioburile fiind impraștiate peste…

- Marii retaileri reuniți in Asociatia Marilor Retele Comerciale din Romania (AMRCR) si-au exprimat poziția referitoare la declarațiile ministrului Agriculturii privind o plafonare a adaosului la toate produsele romanești. AMRCR afirma ca nu poate susține o astfel de abordare. Redam integral poziția asociației…

- Grupul olandez Damen a dat Romania in judecata la Curtea Internationala de Arbitraj de la Viena, cerand rezilierea acordului de asociere incheiat in 2018, prin care statul roman a devenit actionar majoritar (51%) al companiei Damen Shipyards Mangalia SA, ce opereaza santierul naval omonim de la malul…

- In fața principalilor politicieni de la guvernare și a unor ofițeri de rang inalt, președintele Klaus Iohannis a prezentat cele mai importante masuri care trebuie luate de Romania pentru a-și intari securitatea, in fața amenințarilor tot mai accentuate care vin din partea Rusiei. Armata Romana trebuie…

- Tuberculoza, o boala prezenta și chiar in creștere in ultimii ani. Anul trecut erau 8500 de cazuri, anul acesta, 9.700. Și mai grav, la copii, in aceeași perioada, numarul de cazuri a crescut de la 325, la 427. Despre cauze și tratamente, aflam de la medicul Beatrice Mahler , managerul Institutului…

- Mai sunt cinci zile pana la premiera maraton a sezonului 13 Chefi la cuțite! Pe 18, 19 și 20 martie, de la 20:30, la Antena 1, va incepe nou capitol in bucataria celui mai apreciat cooking show din Romania: Chef Ștefan Popescu, Chef Richard Abou Zaki, Chef Orlando Zaharia și Chef Alexandru Sautner sunt…

- O decizie mai puțin intalnita in școlile din Romania este cea a autoritaților din localitatea aradeana Chișineu-Criș. Toți copiii mananca la școala sau gradinița, deoarece primesc gratuit o masa calda.