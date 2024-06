EUROPOL a declanșat „Endgame”, cea mai mare operațiune împotriva botnet-urilor Operațiunea internaționala „Endgame”, coordonata de Europol, a inchis dropper-uri, inclusiv IcedID, SystemBC, Pikabot, Smokeloader și Bumblebee, ducand la patru arestari și eliminarea a peste 100 de servere din intreaga lume. Intre 27 și 29 mai 2024, Operațiunea „Endgame”, coordonata de la sediul Europol, a vizat droppers, inclusiv IcedID, SystemBC, Pikabot, Smokeloader, Bumblebee și Trickbot. Acțiunile […] The post EUROPOL a declanșat „Endgame”, cea mai mare operațiune impotriva botnet-urilor appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Aceasta vasta operatiune internationala a avut "un impact mondial asupra ecosistemului «dropper»-ilor", anunta Europol. Over 100 servers taken down worldwide, leading to four arrests and freezing of illegal proceeds! „Operation Endgame, coordinated from Europol's headquarters, targeted droppers including,…

In cadrul operațiunii Endgame, desfașurata intre 27 și 29 mai 2024 impotriva sistemelor care folosesc boți pentru atacuri cibernetice de tip malware, Europol a preluat controlul a peste 100 de servere din zece țari, printre care și Romania. Bitdefender a oferit suport acțiunii Europol.

