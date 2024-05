Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 2: TUPEU… Imbracat elegant și la braț cu consilierul sau Alexandru Barbu, Dumitru Buzatu obține o noua victorie in fața judecatorilor vasluieni care par sa-și faca, pe mai departe, datoria fața de intaiul corupt al județului. Trimis, luna trecuta, in arest la domiciliu, pe vastul sau domeniu…

- CONTROL… Șoferii care marți dimineața au condus pe drumurile publice din județul Vaslui au ramas surprinși de numarul mare de filtre instituite de polițiști. Peste 70 de lucratori din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui au derulat activitați specifice pentru creșterea gradului de disciplina…

- CAMPANIE… Pentru ITM Vaslui, luna aprilie a debutat cu o Campanie Naționala pentru verificarea modului in care sunt respectate prevederile legale privind incheierea și executarea contractelor individuale de munca, precum și prevederile legale privind cerințele minime de securitate și sanatate in munca…

- Domnul Ciolacu, momentan premier al țarii, a descalecat in județ cu misiunea de a-l innobila pe șhaormarul Solomon. Ceea ce nu ne intereseaza pentru ca e o chestiune de partid. Despre cum iși spala ei rufele in familie și se innalbesc dupa ce Buzatu s-a scapat pe el in fața portbagajului cu bani, deja…

- DIFERENȚE… Cu trei luni inainte de alegerile locale, politicienii vasluieni nu rateaza nicio ocazie de a se apropia de electorat. Vineri, de 8 Martie, aceștia au imparțit flori femeilor pe care le-au intalnit pe strada: PNL a oferit frezii galbene, AUR – lalele galbene, USR – lalele de toate culorile,…

- REZULTATE… Mai bine de jumatate dintre elevii din judetul Vaslui, care au sustinut simularea pentru examenul de Evaluare Nationala, nu au reusit sa obtina medii peste 5. Potrivit datelor furnizate de Inspectoratul Scolar Judetean (ISJ) Vaslui, rata de promovare este de 47%. 66,6% dintre cei care au…

- In loc sa decida daca mandatul de arestare emis in septembrie pe numele lui Dumitru Buzatu va fi prelungit sau inlocuit cu o masura mai ușoara, judecatorii vasluieni au fost nevoiți, ieri, sa amane ședința pentru a lua o alta decizie. Suparat pe magistrații vasluieni și, mai ales, pe jurnaliștii locali,…

- PERICOL PE ȘOSELE… Polițiștii rutieri din municipiul Huși au identificat joi, 22 februarie, pe o strada din oraș, un tanar șofer de 27 de ani, care a picat testarea cu „Drug Test”-ul. Se pare ca hușeanul consumase substanțe interzise. Pentru rezultate certe, a fost dus la spitalul municipal „Dimitrie…