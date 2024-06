Stiri pe aceeasi tema

- Coalitia de extrema dreapta care urmeaza sa guverneze Olanda si-a anuntat, joi, intentia de a schimba directii importante in politica, inclusiv prin reprimarea dura a imigratiei si prin mutarea ambasadei din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim.

- In urma succesului de care s-au bucurat proiecțiile de film romanesc in Israel și la cererea publicului larg, Institutul Cultural Roman de la Tel Aviv organizeaza, incepand cu 15 mai 2024, o noua ediție a Festivalului Filmului Romanesc in Israel, la Cinematecile din Tel Aviv, Ierusalim, Haifa, Holon,…

- Institutul Cultural Roman organizeaza miercuri, 8 mai 2024, ora 10:30, conferinta de presa de lansare a Festivalului Filmului European, ediția a 28-a la sediul din Aleea Alexandru nr. 38 – Sala Mare.

- Tel Aviv a inregistrat joi cea mai fierbinte zi de aprilie din ultimii 85 de ani, in contextul in care o temperatura de 40,8 grade Celsius a fost masurata la ora pranzului in cel de-al doilea oras ca marime din Israel, a anuntat biroul de meteorologie din aceasta tara, informeaza DPA, informeaza Agerpres.

- Moldova și Israel iși vor recunoaște reciproc permisele de conducere. Guvernul a aprobat astazi, 17 aprilie, acordul semnat de ambasadorul Roitman și responsabilii administrației de la Tel Aviv și urmeaza sa il prezinte spre informare Parlamentului, noteaza Noi.md. {{737466}} Hotarirea va intra in vigoare…

- Fosta presedinta a Camerei Reprezentantilor din SUA, Nancy Pelosi, o aliata apropiata a presedintelui Joe Biden, si alti 39 de legislatori democrati au semnat o scrisoare prin care ii cer liderului de la Casa Alba sa suspende transferul de arme catre Israel, a informat sambata EFE, relateaza Agerpres.

- Peste 13.000 de copii au fost uciși in timpul conflictului din Gaza. Estimarea este realizata de UNICEF. Numeroși alți copii au fost raniți. Peste 13.000 de copii au fost uciși in Gaza, a declarat directorul executiv al UNICEF, Catherine Russell, potrivit Sky News. Russell a spus ca „nenumarate” alte…

- Cu ocazia Zilei Internaționale a Francofoniei (ZIF), Institutul Cultural Roman (ICR) organizeaza și sprijina evenimente menite sa consolideze legaturile culturale intre Romania și celelalte țari membre ale Organizației Internaționale a Francofoniei (OIF).