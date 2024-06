Aproape 640.000 de prahoveni, așteptați la vot! • In judet sunt 624 de sectii de votare, cele mai multe fiind la Ploiesti • In comuna Olari se stie deja cine este viitorul primar N. Dumitrescu La nivelul județului Prahova, pregatirile pentru scrutinul electoral care va avea loc la sfarșitul acestei saptamani, pe data de 9 iunie a.c., sunt in linie dreapta. Potrivit prefectului Emil Draganescu, in județ sunt aproape 640.000 de alegatori, drept pentru care au fost tiparite cate 729.000 de buletine de vot pentru fiecare dintre cele doua tipuri de alegeri care vor avea loc duminica, in aceeași zi, respectiv alegerile europarlamentare și cele… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

