Stiri pe aceeasi tema

- Boeing și NASA vor incerca din nou pe 5 iunie sa trimita doi astronauți catre Stația Spațiala Internaționala cu ajutorul rachetei Atlas V și a navei Boeing Starliner, care a acumulat atat de multe amanari, incat devin foarte greu de numarat. Ce este Starliner și de ce este ea importanta.

- Primul zbor cu echipaj uman al capsulei spatiale Starliner a companiei Boeing a inregistrat un nou esec. Decolarea Starliner catre Statia Spatiala Internationala (ISS), care a suferit deja o intarziere de cativa ani, a fost anulata luni, cu doar doua ore inainte de lansarea programata, ca urmare a unei…

- Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Sorin Grindeanu, a anunțat prin intermediul paginii sale de Facebook stadiul lucrarilor la autostrada „Moldovei” – A7. Daca constructorii executa lucrarea conform planului și nu vor exista intarzieri, șoferii vor putea circula pe primii kilometrii din noua…

- Producatorul de lactate Carmo-Lact Prod Monor se numara printre primii 10 cei mai mari cumparatori de lapte din Romania, dupa cantitațile achiziționate in 2023. Producatorul din Bistrița-Nasaud cumpara mai mult lapte decat Friesland Campina, care deține barndurile Napolact, Oke, Dots sau Milli. Potrivit…

- Dacia a anunțat ca versiunea restilizata a mașinii electrice Spring va costa de la 16.900 euro, iar prin Rabla Plus, de la 11.800 euro. Comenzile vor putea fi facute de la final de aprilie, iar mașina va ajunge in septembrie la primii clienți.

- In mai 2021, chinezii de la BYD produceau 1 milion de mașini electrice și plug-in hybrid, adica incadrate in sectorul NEV. Intr-un an și jumatate, BYD a atins borna de 3 milioane, iar in alte 9 luni au trecut de 5 milioane. Chiar la finalul lunii noiembrie 2023, BYD anunța atingerea bornei de 6 milioane.…

- Se fac concedieri! NTT Data Romania, fosta EBS Romania, ar urma sa renunțe la mai mulți angajați, iar procesul pare sa fie unul similar și la Cognizant, fosta Softvision, ambele companii fiind inființate in Cluj, potrivit surselor Adevarul. „Din totalul de aproximativ 160 de membri ai departamentului…

- Un echipaj format din patru astronauți a aterizat marți-dimineața devreme in largul Floridei, in Golful Mexic, revenind pe Pamint dupa o misiune de peste șase luni pe Stația Spațiala Internaționala (ISS). Echipajul, aflat la bordul unei capsule, a aterizat in largul coastei Pensacola la ora locala 5:47…