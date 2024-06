Record în Italia. Cîți turiști au fost înregistrați anul trecut Turismul in Italia a atins un nivel-record anul trecut, iar strainii au reprezentat majoritatea vizitatorilor, pentru prima data dupa pandemie. Sosirile inregistrate in unitatile de cazare, precum hoteluri, au crescut cu 13,4% in ritm anual, pina la peste 134 de milioane in 2023, cea mai mare cifra inregistrata vreodata. {{743669}}De asemenea, numarul total al innoptarilor in unitatile de ca Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Spania a inregistrat o crestere de 13 milioane de turisti in 2023, care a ridicat numarul de vizitatori internationali la un nou record de peste 85 de milioane, aproape dublu fata de populatia sa, potrivit unui clasament realizat miercuri de agentia de turism a ONU. Spania a depasit SUA pentru a deveni…

- Sosirile inregistrate in structurile de primire turistica, inclusiv apartamente si camere de inchiriat, au insumat 2,47 milioane de persoane in primul trimestru, in crestere cu 2,4 fata de perioada similara din 2023, potrivit datelor Institutului National de Statistica INS , publicate miercuri.Din numarul…

- Brutarii parizieni si-au revendicat victoria in fata rivalilor din Italia, care au creat in 2019 o bagheta de aproape 133 de metri lungime. In ultimii cinci ani, dreptul de a se lauda cu cea mai lunga bagheta din lume nu a apartinut locuitorilor unui mic sat sau oras din Franta, ci mai degraba unui…

- Naționala sub 20 de ani a Romaniei a obținut o remiza la Targoviște, scor 0-0, contra reprezentativei similare a Italiei.A doua zi dupa meci, FRF a facut precizari fața de numarul de spectatori prezenți la partida cu Italia U20. Fara macar un jucator de la Chindia sau de la vreo alta echipa locala,…

- Naționala Romanei U20 a stabilit un record de audiența joi seara, la meciul cu Italia U20 (0-0), disputat pe stadionul "Eugen Popescu", la care au asistat 7.125 de spectatori (7.982 locuri), dintre care 40% au fost copii. Pana acum, recodul fusese cel stabilit la meciul Romania U20-Germania U20 (0-1)…

- Echipa U20 a Romaniei a incheiat la egalitate joi, pe teren propriu, scor 0-0, cu formatia similara a Italiei, in cadrul Elite League U20, meci la care au asistat 7125 de spectatori. Este un record pentru meciurile reprezentativeu Under 20, potrivit news.ro. Partida s-a disputat pe stadionul Eugen…

- Avem inregistrat un numar record de artisti inscrisi la noua editie Jazz in the Park Competition care va avea loc in 5-7 iulie 2024, in Cluj-Napoca. 246 de formatii din 39 de tari au aplicat in prima etapa a concursului. Pe langa cei din Romania, vorbim de artisti din tari precum: UK, Germania, Olanda,…

- Turismul din UE a depasit in 2023 nivelul de dinaintea pandemiei, arata date publicate, sambata, de Oficiul European de Statistica. Potrivit raportului, numarul noptilor petrecute anul trecut in unitatile de cazare turistica din spatiul european a inregistrat un avans de 1,4% fata de 2019, iar tara…