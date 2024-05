Stiri pe aceeasi tema

- Economie Noutați privind plata subvenției de 100 euro pentru sectorul vegetal și sectoarele suin și avicol mai 10, 2024 09:35 Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR) va demara in perioada urmatoare plata subvenției de 100 euro/hectar, ajutorul pentru sectorul vegetal pe cadrul de criza…

- INTERVENȚIE… Pompierii vasluieni au avut ieri o misiune inedita. Aceștia au fost solicitați sa intervina pentru salvarea a șase rațuște salbatice cazute intr-un canal colector de la periferia municipiului Vaslui. „La sosirea echipajului de intervenție, rațuștele erau cazute și blocate intr-un canal,…

- BANI… Centrul de Excelenta va incheia un acord de parteneriat cu Consiliul Judetean Vaslui. Colaborarea va avea drept scop finantarea partiala/cofinantarea activitatilor propuse de catre Centrul de Excelenta pentru anul 2024, in limita fondurilor alocate in acest sens. Odata cu semnarea acestui acord…

- CAZ…Martora la un furt dintr-o autoutilitara care-i apartinea, o vasluianca a tinut sa multumeasca politistilor Biroului Rutier care au ajutat-o sa-si recupereze bunurile furate. Marius Pintilii si Danaila Marco Antonio sunt politistii care au raspuns apelurilor femeii si care au reusit sa prinda hotul…

- Veste buna pentru apicultorii care s-au confruntat cu diferite probleme din cauza producției de miere care a fost importata din Ucraina. Cu un pret mult mai mic fata de mierea romaneasca, produsele ucrainene au ocupat piata din Romania.

- REZULTATE… Mai bine de jumatate dintre elevii din judetul Vaslui, care au sustinut simularea pentru examenul de Evaluare Nationala, nu au reusit sa obtina medii peste 5. Potrivit datelor furnizate de Inspectoratul Scolar Judetean (ISJ) Vaslui, rata de promovare este de 47%. 66,6% dintre cei care au…

- PERICOL PE ȘOSELE… Polițiștii rutieri din municipiul Huși au identificat joi, 22 februarie, pe o strada din oraș, un tanar șofer de 27 de ani, care a picat testarea cu „Drug Test”-ul. Se pare ca hușeanul consumase substanțe interzise. Pentru rezultate certe, a fost dus la spitalul municipal „Dimitrie…

- S-a publicat in transparența decizionala proiectul de Hotarare a Guvernului pentru aprobarea metodologiei privind susținerea financiara a liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol de catre MADR. In urma publicarii Legii invațamantului preuniversitar, in cea de-a a doua parte a anului 2023,…