Stiri pe aceeasi tema

- Lucrurile se complica al naibii de rau in scutlacul de la gurile Dunarii… N-o zic eu, ci ditamai președintele ! Da, da, intrucat, „pe fondul unei serii de crize suprapuse, in anul 2023, mediul international a devenit tot mai putin predictibil, instabilitatea fiind principala trasatura a noii dinamici…

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, pregatește schema de ajutor de stat IMM PLUS, o masura de sprijinire a accesului la lichiditati a intreprinderilor mici si mijlocii si intreprinderilor mari a caror activitate economica a fost afectata de conflictul arm

- Premierul desemnat al Georgiei, Iralki Kobahidze, a acuzat marti Ucraina ca incearca sa extinda razboiul cu Rusia, dupa ce la frontiera a fost interceptat un transport de explozibili, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

- Mai mulți apicultori din Salaj au anunțat lansarea unor proiecte comune, pentru a-și consolida poziția pe piața interna, o piața lovita in plin de importurile masive de produse apicole din China și Ucraina. Cosmin Meseșan, un important apicultor din localitatea Jac, ne-a declarat ca pe piața romanesca…

- Va fi dificil pentru Ucraina sa supravietuiasca in cazul in care nu primeste un pachet de sprijin financiar de la Uniunea Europeana, a avertizat joi, la Tallinn, presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, transmit Reuters si DPA.

- Bulgaria, Romania si Turcia intenționeaza sa incheie in aceasta saptamana un acord de cooperare pentru deminarea Marii Negre, a anuntat ministrul apararii bulgar Todor Tagarev, citat de EFE, potrivit Agerpres. «Razboiul din Ucraina, inceput de Rusia, implica riscuri pentru teritoriul nostru, pentru…

- Baza NATO de la Mihail Kogalniceanu este un punct extrem de important in aprovizionarea cu armament a armatei ucrainene. Romania a devenit unul dintre principalele puncte de tranzit pentru aprovizionarea militara catre regimul de la Kiev de catre țarile NATO. Pe teritoriul Romaniei trec regulat marfuri…

- In timpul unei misiuni de doua saptamani in Republica Moldova, Ucraina și Polonia, Directorul Regional al UNHCR pentru Europa a examinat condițiile din regiune și a facut un apel la reinnoirea urgenta a sprijinului financiar pentru anul viitor. Acest lucru este necesar pentru a permite UNHCR sa raspunda…