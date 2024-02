Stiri pe aceeasi tema

- Se pregatește ceva mare! Apare o schema de ajutor de stat pentru firmele afectate de razboiul din UcrainaMinistrul Finantelor, Marcel Bolos, anunta, vineri seara, ca se pregateste schema de ajutor de stat IMM PLUS, o masura de sprijinire a accesului la lichiditati a intreprinderilor mici si mijlocii…

- ”Ministerul Finantelor are rolul sa ofere alternative: sa vina cu propuneri care sa sustina inovarea, investitiile si cresterea economica. O misiune in care mizam pe dialogul social ca element central. Am avut astazi un schimb de idei si perspective foarte util cu membrii Consiliului Patronatelor Bancare,…

- Vești importante! Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș a facut, miercuri seara, noi declarații referitoare la pensii. Peste 4,5 milioane de pensionari sunt vizați.Marcel Boloș a vorbit despre bugetul pe 2024, dar și despre recalcularea pensiilor care urmeaza sa aiba loc in toamna. Mai exact, potrivit…

- “2024 nu este in discutie cu impozite si taxe. Anul 2024 este cu zero impozite si taxe. Sa fie clar. E respectul minim, decenta minima pentru mediul de afaceri si nici nu ar fi corect si cinstit”, a declarat Marcel Bolos luni, intr-o conferinta de presa. El a adaugat ca trebuie realizata o reforma…

- Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a declarat luni, in timpul unei conferințe de presa, ca sistemul e-Factura a preluat pana acum aproape 2,8 milioane de facturi, cu o valoare de 16 miliarde de lei.

- Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a facut o declarație triumfatoare, respingand criticile aduse modulului e-Factura și anunțand ca au fost preluate in sistem peste 2,7 milioane de facturi, cu o valoare totala de 16 miliarde de lei. Intr-o conferința de presa, Boloș a subliniat ca cifrele demonstreaza…

- ”Am dedicat anul 2024 unui concept inovativ, teoria celor trei de zero: zero impozite si taxe pentru contribuabili, este anul in care nu vom aduce modificari pe impozite si taxe pentru contribuabili; zero toleranta pentru evaziunea fiscala; zero toleranta pentru risipa banului public. In ianuarie voi…