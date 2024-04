Stiri pe aceeasi tema

- De Florii, spune ”La mulți ani” cu cele mai frumoase și felicitari pentru sarbatoriții zilei de 28 aprilie. Am realizat peste 50 de imagini ilustrate cu urari speciale pentru cei care iși serbeaza astazi onomastica.

- O eleva de la Colegiul Național „Mihai Viteazul” din Turda a obținut premiul III la faza județeana a Olimpiadei de limba germana moderna, categoria B1. „Invatarea unei limbi straine si a culturii aferente acesteia este unul din cele mai folositoare lucruri in extinderea empatiei, a simpatiei imaginative…

- Alte reușite importante ale elevilor noștri! Eleva Gaița Ștefania Ioana, din clasa a XII-a FBE, a demonstrate, inca o data, ca munca asidua și pasiunea pentru geografie reprezinta cheia succesului! Astfel, ea cunoaște din nou bucuria de a participa la Olimpiada Naționala de Geografie care va avea loc…

- Elevii turdeni continua sa faca performanța atat la nivel județean cat și național. Se intorc de la concursurile școlare cu rezultate de excepție. Spre exemplu un elev de la Școala Gimnaziala Avram Iancu Turda a obținut Premiul I la Olimpiada Naționala de Interpretare Instrumentala pentru invațamantul…

- Concursul #go2school organizat de Asociația Acces la Viitor duce bucuria de a pedala in randul copiilor școlari și le face pauzele mai distractive și pline de bucurie. Premiul cel Mare a ajuns la destinație și de acum se masoara nu doar in km pedalați ci și in multa voioșie. Felicitari elevilor Școlii…

- In fiecare an, la data de 8 Martie, are loc una dintre cele mai frumoase sarbatori pentru doamnele și domnișoarele de pretutindeni. In cazul in care ești pe ganduri și nu știi ce urare sa le faci persoanelor importante din viața ta, noi ți-am pregatit cateva mesaje și felicitari de Ziua Femeii. Așadar,…

- Chitariștii din Bistrița care se pregatesc cu profesorul Valentin Pop de la Liceul „Tudor Jarda” au participat recent la o competiție foarte dificila. Toți cei șase elevi s-au intors acasa cu premii I și II. Tinerii chitariști din Bistrița au participat in acest weekend la cea de-a doua ediție Transilvania…

- O noua reușita pentru Școala Gimnaziala Teodor Murașanu Turda. Locul II la concursul internațional „Afișe pentru Pace”, faza locala. Eleva care a adus premiul la Turda este Karina Brumar, cea care a reușit sa impresioneze juriul cu creația sa. In 8 februarie 2024, a avut loc premierea elevilor participanți…