90 de minute pe Santiago Bernabeu sunt foarte lungi: Real Madrid-Bayern Munchen 2-1

- Real Madrid s-a calificat dramatic in finala Ligii Campionilor la fotbal, dupa ce a invins-o pe Bayern Munchen cu scorul de 2-1 (0-0), miercuri seara, pe Stadionul ''Santiago Bernabeu'', in mansa secunda a semifinalelor, informeaza AGERPRES.

- Bayern Munchen a primit o veste proasta in returul semifinalei Ligii Campionilor cu Real Madrid. Serge Gnabry (28 de ani), atacantul titularizat de Thomas Tuchel (50 de ani) s-a accidentat și a fost inlocuit in prima repriza. Tehnicianul oaspeților are batai mari de cap in meciul de pe Santiago Bernabeu…

- Antrenorul echipei Real Madrid, Carlo Ancelotti, s-a declarat multumit de rezultatul de egalitate inregistrat in partida cu Bayern Munchen, din prima mansa a semifinalelor Ligii Campionilor la fotbal, dar nu si de evolutia elevilor sai pe stadionul Allianz Arena din capitala Bavariei. „Este un rezultat…

- Cel mai ieftin tichet pe „Santiago Bernabeu” pe care fanii il pot cumpara la returul semifinalei Ligii Campionilor e de peste șase ori mai scump decat costul unuia in peluza Allianz Arena in picioare, la manșa intai de diseara! Raportul celor mai scumpe bilete la Bayern - Real Madrid e de trei ori tot…

- Real Madrid s-a calificat in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, desi a fost tinuta in sah de RB Leipzig, scor 1-1 (0-0), miercuri seara, pe Stadionul ”Santiago Bernabeu”, in mansa secunda a optimilor de finala. Tot in aceeași seara, Manchester City, detinatoarea trofeului, s-a calificat…

