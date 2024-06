Stiri pe aceeasi tema

- Un copil in varsta de 13 ani a murit inecat, in seara zilei de 1 iunie, intr-o balta din zona barajului Castranova din judetul Dolj. Polițiștii din Cosoveni au fost sesizați la 21.50 de un barbat de 22 de ani ca un copil a intrat in balta din zona barajului Castranova si nu a mai […] Articolul Un copil…

- INCREDIBIL… Suparat ca, in comuna Oltenești, nu toata lumea vede cu ochi buni candidatura sa la primarie, Vasile Chirvase, candidatul social-democraților iși da arama pe fața și sare la bataie. De data aceasta, victima i-a cazut un batran de 76 de ani care și-a aratat susținerea fața de liberalul Constantin…

- TULBURAT… Polițiștii din cadrul Poliției orașului Negrești au reținut un tanar, in varsta de 17 ani, din comuna Rafaila, care, in repetate randuri, ar fi batut un coleg de liceu și ar fi facut scandal in școala. Individul a primit drept masura preventiva pe durata cercetarilor control judiciar pentru…

- TULBURATOR… Un barbat din satul Plopi, comuna Bunești Averești este cautat in aceste momente de Poliție și de consateni, dupa ce un nepot a gasit in casa lui un bilet de adio prin care omul anunța ca vrea sa iși ia viața. A scris ca ar dori sa se spanzure. S-a dat imediat alarma, s-a […] Articolul Un…

- Momente stranii intr-un cimitir din județul Suceava, unde polițiștii au fost anunțați ca un barbat și-a dezgropat un prieten care murise recent pentru ca a visat ca era in viața. Astfel, in dimineața de 2 aprilie, polițiștii de la secția rurala Ipotești au fost anunțați de un preot din comuna Verești…

- TUPEU… Doi tineri din localitatea Carja, orașul Murgeni, au spart doua locuințe, insa nu s-au bucurat prea mult de “prada” deoarece au fost depistați imediat de polițiști. Incercand sa scape de oamenii legii, unul dintre hoți s-a sustras urmaririi, insa nu pentru o distanța foarte mare, deoarece a pierdut…

- Astazi, in jurul orelor 09.30, polițiștii locali care asigurau masurile de ordine și siguranța publica in zona Pieței Centrale, din municipiul Bacau, au fost alertați de o persoana care striga „ prindeți hoțul!”- indicandu-le un barbat care fugea – intrucat, dintr-un supermarket au fost sustrase mai…

- Un accident feroviar cumplit a avut loc in localitatea Caiuti din judetul Bacau. Un tren plin cu pasageri a spulberat un buldoexcavator. Un barbat care conducea un buldoexcavator nu s-a asigurat la trecerea la nivel cu calea ferata și a fost izbit in plin de un tren in care se aflau 40 de calatori.…