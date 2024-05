Stiri pe aceeasi tema

- CRITICA DE FILM Brigada Diverse, in remake contemporan Buzatu Dumitru, este un film inspirat din fapte reale si ireale, plin de suspans si glume proaste. In acesta film ieftin dar cu multi bani, personajul principal iese din inchisoare victorios si isi cauta colaboratorii. Acestia mai nu vor, mai se…

- Viața de președinte PSD nu este ușoara deloc. Adița Șaormarul are de infruntat doua mari provocari. Cea mai apropiata e char la Barlad, la primarie. Din motive, aparent necunoscute s-a umflat orezul in Bovina Roșie. Acesta l-a amenințat pe Adița ca, daca nu depune efort ca sa-l ajute sa caștige un nou…

- Dupa disparitia prematura a lui Mitica, in acest an electoral pesedistii au ales sa o arda pe uneala. Care si cum si-a depus candidatura a avut parte de sustinerea confratilor. Ca sa se simta oamenii sprijiniti. De parca o sa-l doara in fund pe domnul Boros daca Braniste, de exemplu, o sa castige sau…

- Chinul nostru a luat sfarsit. De acum suntem pe deplin impreuna de nedespartit. Pune un deget pe glob si acolo mergem, fie Ecuador, Brazilia, Madagascar, Japonia, Thailanda….oriunde. Doar in Filipine nu putem merge, ca acolo avem dusmani. Dar eu stiu ca oriunde vom merge, nu conteaza pentru ca cel mai…

- NOBILIME…Oficial si regulamentar, astazi judetul Vaslui va asista neputincios la incoronarea noului rege pesedist, Adrian Solomon. Cel mai amuzant este ca nu doar cetatenii sunt neputinciosi, asta se stia oricum, dar neputinta si frustrarea este chiar in randul pesedeilor de vaza care nu-l inghit deloc…

- M&M… Mihai Apostu este primarul comunei Pogonești și candidatul PSD pentru un nou mandat. Fratele sau, Marcel Apostu, este consilier PNL și candidatul acestui partid pentru aceeași primarie. Cei doi candidați spun ca se respecta ca frați, dar vor lupta politic pana la moarte pentru funcția dorita! “Suntem…

- TRUDA… Acțiunea ampla in aceasta seara pe strada „G-ral Vasile Milea” din zona Garii din municipiul Barlad, unde s-a infundat canalizarea. Un numar mare de angajați de la Aquavas Barlad, de la Primarie – Serviciul de Voluntari, pompieri militari din cadrul ISU, dar și angajați de la o firma privata…

- Ați vazut vreodata o pisica pofticioasa care se uita la carnații la care nu poate ajunge? Inchipuiți-va ca timp de patru ani, așa s-a uitat motanul Lucica la biroul primarului Vasile Saracu. Și in momentul in care Solo Man i-a fluturat carnații pe la nas, a uitat și de partid și de colegi și de […]…