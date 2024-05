Stiri pe aceeasi tema

- Dupa episodul 1, 2 si 3, Vasile Saracul a cedat nervos si a preferat sa fie omul din umbra castanilor din Copou. Mult mai tanar si mai imberb, Lucian Vraiste a acceptat sa fie sclavul sau credincios si sa semneze toate rahaturile din Primarie. Pentru copii care nu au vazut filmul, dar au totusi drept…

- INFRACTORII CARE NE CONDUC… In ce județ din Romania s-a mai intamplat ca un președinte de consiliu județean sa fie arestat pentru fapte de corupție, iar cateva luni mai tarziu, un consilier județean sa fie arestat pentru camatarie și șantaj? Despre primul se știu deja multe amanunte. Ultimul, insa,…

- CRITICA DE FILM Brigada Diverse, in remake contemporan Buzatu Dumitru, este un film inspirat din fapte reale si ireale, plin de suspans si glume proaste. In acesta film ieftin dar cu multi bani, personajul principal iese din inchisoare victorios si isi cauta colaboratorii. Acestia mai nu vor, mai se…

- Viața de președinte PSD nu este ușoara deloc. Adița Șaormarul are de infruntat doua mari provocari. Cea mai apropiata e char la Barlad, la primarie. Din motive, aparent necunoscute s-a umflat orezul in Bovina Roșie. Acesta l-a amenințat pe Adița ca, daca nu depune efort ca sa-l ajute sa caștige un nou…

- Dupa disparitia prematura a lui Mitica, in acest an electoral pesedistii au ales sa o arda pe uneala. Care si cum si-a depus candidatura a avut parte de sustinerea confratilor. Ca sa se simta oamenii sprijiniti. De parca o sa-l doara in fund pe domnul Boros daca Braniste, de exemplu, o sa castige sau…

- FLACARI… Un incendiu a izbucnit, in aceasta dupa-amiaza, in cartierul Munteni din Barlad. O locuința a luat foc, iar flacarile s-au extins la o casa vecina. Pompierii sunt la fața locului și intervin pentru opri incendiul. Situația este cu atat mai grava cu cat alimentarea cu apa este intrerupta din…

- Ați vazut vreodata o pisica pofticioasa care se uita la carnații la care nu poate ajunge? Inchipuiți-va ca timp de patru ani, așa s-a uitat motanul Lucica la biroul primarului Vasile Saracu. Și in momentul in care Solo Man i-a fluturat carnații pe la nas, a uitat și de partid și de colegi și de […]…