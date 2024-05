Stiri pe aceeasi tema

- O viitura devastatoare a lovit duminica seara localitatea Valcanești din județul Prahova, declanșata de o ploaie torențiala care a facut ca apele paraului Sarata sa iasa din matca. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Prahova, viitura a luat cu ea trei autoturisme,…

- Meteorologii au anuntat caderi importante de precipitatii si vant puternic in mai multe zone din tara, inclusiv la Turda in judetul Cluj. A fost transmisa si o avertizare RO Alert cod portocaliu de averse torențiale.

- UPDATE: Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența Vaslui, mașina condusa de șoferul de 64 ani a lovit un mal de pamant aflat pe marginea carosabilului. Barbatul a fost gasit in stare de inconștiența de pompierii militari: „Detașamentul de pompieri Vaslui a intervenit cu o autospeciala de stingere…

- O persoana a murit sambata carbonizata dupa ce masina pe care o conducea a intrat intr-un cap de pod si a luat foc, pe DJ 107B, intre Cergau Mare si Tau, in judetul Alba. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Alba, Garda de interventie Blaj a actionat sambata pentru lichidarea unui…

- Rușii au atacat cu drone in timpul nopții porturile de la Ismail și Reni, in apropierea graniței dintre Ucraina și Romania, a anunțat Ministerul Apararii Naționale. Locuitorii din Tulcea și Galați au primit in timpul nopții trei mesaje RO-Alert in care erau anunțați ca este posibil sa cada obiecte din…