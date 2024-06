Stiri pe aceeasi tema

- Planeta Marte a dezvaluit inca unul dintre secretele sale: chiciura a fost descoperita in varful vulcanilor sai gigantici, o descoperire neasteptata care le va permite oamenilor de stiinta sa inteleaga mai bine ciclul apei pe „Planeta Rosie”, un fenomen esential pentru viitoarele misiuni de explorare,…

- Descoperit in 1945, Prometiul, elementul radioactiv cu numarul atomic 61, și-a pastrat multe dintre misterele sale timp de opt decenii. Deși a fost utilizat in diverse tehnologii, studiul sau detaliat a fost ingreunat de raritatea și instabilitatea sa. Cu toate acestea, cercetatorii de la Oak Ridge…

- Mulți romani au luat in greutate dupa Paști! Ca au ținut sau nu post, bunatațile le-au facut cu ochiul, așa ca in numai cateva zile cantarul a aratat cu cateva kilograme in plus. Chiar daca in multe cazuri e vorba in mare parte de retenție de apa, e bine sa știți ca exista cateva reguli simple pe care,…

- Un nou studiu realizat de oamenii de știința de la Institutul de Științe Oncologice din Singapore arunca o lumina noua asupra relației dintre metabolismul glucozei și dezvoltarea cancerului.

- Noile cercetari susțin ipoteza conform careia cerebelul joaca un rol-cheie in procesul de invațare. Cerebelul reprezinta doar 10% din masa totala a creierului, dar mai mult de trei sferturi dintre neuroni sint localizați in aceasta zona. Se crede ca aceasta parte a sistemului nervos este responsabila…

- Barbat de 32 de ani din Unirea cercetat de polițiști dupa ce a condus o mașina. Ce au descoperit oamenii legii Barbat de 32 de ani din Unirea cercetat de polițiști dupa ce a condus o mașina. Ce au descoperit oamenii legii Un barbat de 32 de ani, din Unirea, a fost depistat de polițiști in timp ce conducea…

- Dr. Chelisa Cardinez (foto) spune ca descoperirea ofera in sfarșit o explicație pentru motivul pentru care pacienții cu psoriazis pot dezvolta artrita psoriazica, lasandu-i cu dureri articulare, rigiditate și umflaturi. Foto: Jamie Kidston/ANU Psoriazisul este o boala inflamatorie sistemica, mediata…