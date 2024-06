Stiri pe aceeasi tema

- ACSM Codlea (Brașov) și CIL Blaj (Alba) se infrunta duminica, la ora 18.00, in prima manșa a barajului de promovare in Liga 3, returul fiind prevazut peste o saptamana in „Mica Roma”. Comparativ cu precedentele doua sezoane, cand CSU Alba Iulia și Industria Galda de Jos și-au adjudecat fara emoții dublele…

- Duminica, ACSM Codlea – CIL Blaj, prima manșa a barajului de promovare in Liga 3 Duminica, ACSM Codlea – CIL Blaj, prima manșa a barajului de promovare in Liga 3 ACSM Codlea (Brașov) și CIL Blaj (Alba) se infrunta duminica, la ora 18.00, in prima manșa a barajului de promovare in Liga 3, returul fiind…

- Dupa 16 ani, fotbalul din „Mica Roma” bate la porțile eșalonului terț: CIL Blaj, campioana din Alba, dubla de baraj pentru promovare cu ACSM Codlea (Brașov) Dupa 16 ani, fotbalul din „Mica Roma” bate la porțile eșalonului terț: CIL Blaj, campioana din Alba, dubla de baraj pentru promovare cu ACSM Codlea…

- Primaria Municipiului Blaj organizeaza deplasare gratuita pentru suporterii care doresc sa incurajeze campioana județului Alba, CIL Blaj, la meciul tur pentru promovarea in Liga a-3-a, programat la Codlea (Brașov), duminica, 16 iunie, de la ora 18:00! Inscrierile se fac la Primaria Blaj, la parter,…

- Caștigatoarele din runda finala a barajului vor obține dreptul de a evolua in sezonul 2024-2025 al Ligii 2. Doar la finalul acestui sezon, fiindca Liga 2 trece de la 20 la 22 de participante, invinsele din faza finala a barajului de promovare primesc o noua șansa de accedere in eșalonul superior. Vor…

- Echipa franceza FC Metz, condusa de antrenorul roman Laszlo Boloni, a pierdut joi, in deplasare, scor 1-2, cu formatia AS St Etienne, in prima mansa a barajului de promovare/mentinere in Ligue 1, potrivit news.ro

- Sambata, de la ora 17.30, FC Bacau va susține in deplasare, returul semifinalei barajului de promovare, contra Metalului Buzau. Bacauanii pornesc cu avantajul victoriei din tur, scor 1-0 Metalul Buzau și FC Bacau iși vor disputa sambata un loc in finala barajului de promovare in liga secunda. Practic,…

- CSM Sighet a remizat, miercuri, pe teren propriu, 0-0, cu CS Gloria 2018 Bistrița-Nasaud, in prima manșa a semifinalelor barajului de promovare in Liga 2 de fotbal. Returul se va juca la Bistrița, sambata, 25 mai, de la ora 17.30. Daca va trece de Gloria, CSM Sighet va intalni in ultima faza a barajului…