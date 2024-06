BACALAUREAT 2024. Proba de limba și literatura română Peste 134.000 de candidati inscrisi la examenul de Bacalaureat, sesiunea iunie – iulie 2024, sustin luni prima proba la Limba si literatura romana – oral. Potrivit unui comunicat al Ministerului Educatiei transmis duminica, probele de evaluare a competentelor din cadrul primei sesiuni sunt programate in intervalul 17 – 27 iunie. BACALAUREAT 2024: Calendarul probabilor de evaluare Probele se vor desfasura dupa urmatorul calendar: 17 – 19 iunie: evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana (proba A); 19 – 20 iunie: evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

