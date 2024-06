Medicul veterinar Ioan Emilian Horvat, 15 ani de experiența in tratarea necuvantatoarelor: Servicii de inalta calitate, ca in statele vest-europene și SUA Medicul veterinar Ioan Emilian Horvat, 15 ani de experiența in tratarea necuvantatoarelor: Servicii de inalta calitate, ca in statele vest-europene și SUA Medicul veterinar Ioan Emilian Horvat, un spirit comunicativ și antreprenorial este dispus sa accepte provocari noi in diverse situații. Se considera o persoana tot timpul in evoluție mai ales pe plan profesional. -Pentru […] Medicul veterinar Ioan Emilian Horvat, 15 ani de experiența in tratarea…