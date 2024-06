VIDEO Cazul Ferma Dacilor: Primele concluzii privind cauza decesului celor opt persoane La șase luni de la incendiul devastator care a mistuit pensiunea Ferma Dacilor din Tohani, județul Prahova, anchetatorii au ajuns la primele concluzii privind cauza decesului celor opt persoane cazate in cladirea incendiata. Potrivit surselor din randul procurorilor, victimele au murit din cauza inhalarii de fum dens și toxic, care s-a acumulat rapid in incinta. Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

- „A fost ceva mocnit, fum foarte mult”, au declarat anchetatorii presei, subliniind ca fumul intens și rapiditatea cu care s-a raspandit au fost factori decisivi in tragedie. Pe masura ce flacarile au cuprins pensiunea, fumul a inundat camerele, lasand locatarii fara nicio șansa de scapare.Deși cauza…

- La șase luni de la incendiul care a mistuit pana la temelie pensiunea Ferma Dacilor din Tohani, județul Prahova, procurorii au tras primele concluzii certe cu privire la cauza decesului celor opt persoane cazate in cladirea care a ars. Pe de alta parte sunt așteptate inca expertizele Insemex și ale…

