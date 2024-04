MORCOVEALÃ PESEDISTÃ: Cine urmeazã la puscãrie! | PAMFLET Desi parea un dur beton-armat, pana la urma, Mitica Farafrica a cedat in conditiile aprige de dupa gratii si a dat-o la pace cu procurorii DNA. Decat o pedeapsa lunga si amara, mai bine una la fel de amara, dar macar la jumatate. La valoarea sa infractionala, jumatatea aia inseamna cel putin vreo 3 ani […] Articolul MORCOVEALA PESEDISTA: Cine urmeaza la puscarie! | PAMFLET apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol si foto: vrn.ro

Stiri pe aceeasi tema

- NOBILIME…Oficial si regulamentar, astazi judetul Vaslui va asista neputincios la incoronarea noului rege pesedist, Adrian Solomon. Cel mai amuzant este ca nu doar cetatenii sunt neputinciosi, asta se stia oricum, dar neputinta si frustrarea este chiar in randul pesedeilor de vaza care nu-l inghit deloc…

- PE BAROSANEALA…Am primit de la corespondentul nostru din Caraibe, Juan Pedala, informatii bomba si o fotografie cu o bomba amorsata in slip. „A venit de cateva zile pe la noi, pe insula, un turist foarte ciudat, care se plange mereu ca nu-i plac fructele noastre de mare si vrea sarmale. Am intrebat…

- TEST… Echipa de handbal a CSM Vaslui a profitat de pauza competiționala data de reunirea echipei naționale și a disputat un meci amical, in deplasare, contra celor de la Steaua București. Handbaliștii vasluieni s-au impus, la limita, scor 32-29 (15-16), la capatul unui meci echilibrat, in care ambele…

- POZA ZILEI… Petrecere mare de 8 Martie in restaurantul preferat al membrilor PSD din Vaslui. La Savior au venit pe rand membri marcanți ai partidului, oameni de afaceri, dar și directori din deconcentrate. Chiar și Tudorel Buzatu a lasat deoparte necazul cu tatal sau care este in pușcarie și a incins…

- TEAMA… Condamnat deja, in prima instanța, la 13 ani de inchisoare cu executare, «amuzantul» Gheorghiu de la Huși pare speriat de posibilitatea de a sta o perioada atat de lunga in spatele gratiilor. Și asta chiar daca, inca de cand a fost comisa fapta, s-a vehiculat ideea ca fapta a fost comisa pentru…

- MOTTO: Va fac pe toti daca ma albiti la caras! S-a umflat orzul cu ceapa in Gibilan. I-a intrat ideea fixa in cap ca e singurul si cel mai de valoare pesedist care poate candida la sefia CJ Vaslui. Si tot el e singurul care ii poate bate pe toti ceilalti fraieri contracandidati. Deocamdata insa, […]…

- CARE PE CARE…Barladenii care asista, in aceste zile, la capturarea maidanezilor, se impart in doua categorii: cei in stare si sa omoare hingherii pentru a proteja patrupedele si cei care mai ca ar ucide cainii cu mainile lor. Ambele tabere pun la fel de multa patima in cauzele lor, au constatat politistii…

- INCREDIBIL… Avocatul care anul trecut a incercat in sala de judecata sa-l scape pe Buzatu de arest preventiv, apeland la o strategie sentimentala, lovește din nou. Daca anul trecut il implora pe judecator folosind argumentul empatic, spunand, “Ma uit in ochii lui și simt ca nu vrea sa fuga!”, acum a…