VIDEO | Nunta de maidanezi în cinstea intrãrii hingherului sef la puscãrie, prefata rãzboiului între iubitorii de câini si angajatii Reiser CARE PE CARE…Barladenii care asista, in aceste zile, la capturarea maidanezilor, se impart in doua categorii: cei in stare si sa omoare hingherii pentru a proteja patrupedele si cei care mai ca ar ucide cainii cu mainile lor. Ambele tabere pun la fel de multa patima in cauzele lor, au constatat politistii locali la sfarsitul […] Articolul VIDEO | Nunta de maidanezi in cinstea intrarii hingherului sef la puscarie, prefata razboiului intre iubitorii de caini si angajatii Reiser apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol si foto: vrn.ro

