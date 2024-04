Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Biroului Electoral Central BEC va efectua, luni, 29 aprilie, tragerea la sorti pentru stabilirea numarului de ordine de pe buletinele de vot al partidelor politice, aliantelor electorale, aliantei politice, organizatiei cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care au depus liste…

- Presedintele Biroului Electoral Central (BEC) va efectua, luni, 29 aprilie, tragerea la sorti pentru stabilirea numarului de ordine de pe buletinele de vot al partidelor politice, aliantelor electorale, aliantei politice, organizatiei cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care au depus liste…

- Tragerea la sorți a turneului Țiriac Open 2024 a avut loc astazi, la baza deținuta de Ilie Nastase și Ciprian Marica. Romania are un singur participant in competiție. Marius Copil (33 de ani, 356 ATP) a primit un wild card și va evolua in calificari. Turneul ATP Țiriac Open 2024 este programat in perioada…

- Evenimentul are loc cu aproximativ doua luni inainte de scrutinul pentru Parlamentul European, iar liderii politici au subliniat importanța unui dialog sincer cu electoratul pentru a contracara tendințele populiste și pentru a menține valorile pe care partidele politice le promoveaza.„Am discutat aspecte…

- Prim-vicepresedintele PNL, europarlamentarul Rares Bogdan, spune ca nu mai sustine un independent in fruntea listei comune PSD-PNL a candidatilor la alegerile europarlamentare. Retragerea de pe lista de candidati a Ramonei Chiriac, propunerea anterioara, este o lecție din care cele doua partide ar trebui…

- Secretarul general adjunct al NATO Mircea Geoana a anuntat ca dupa luna iulie, dupa summitul de la Washington va putea comunica ceea ce vrea sa faca cu viata sa si a precizat ca pentru a nu pleca in acelasi timp cu secretarul general al NATO in luna octombrie, atunci cand le expira mandatele, fie…

- In cadrul Coaliției de Guvernare se resimt in prezent tensiuni semnificative in perspectiva primelor alegeri din acest an, cele europarlamentare și locale. Un eveniment notabil este migrația in masa a primarilor liberali catre Partidul Social Democrat (PSD), o mișcare surprinzatoare care a generat un…

- Coaliția PSD – PNL a decis miercuri, dupa doua ședințe in coaliție, o discuție cu președintele Iohannis și reuniuni ale conducerilor formațiunilor politice, sa comaseze alegerile europarlamentare cu cele locale. Alegerile generale al urma sa se desfașoare la termen, in decembrie, dar cele prezidențiale…