- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a declarat vineri ca este „foarte posibil” ca DNA sau alte institutii sa se sesizeze in legatura cu investigatia publicatiei Recorder care sustine ca primarul liberal din Sinaia si-ar fi cumparat, printr-un apropiat, un castel in localitatea Orthez din Franta, pe…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a declarat ca se va opune unor masuri precum cele prevazute in proiectul de lege care dezincriminarea posesiei de canabis pentru consum propriu, in limita a trei grame.„Cel mai consumat drog din Romania de tineri este canabisul.

- Alina Gorghiu, Ministrul Justiției din Romania, a adus critici aspre protestelor și demersurilor pentru legalizarea drogurilor in țara. Intr-o declarație recenta, Gorghiu a subliniat pericolul asociat traficului de droguri și necesitatea de a menține pedepsele aspre pentru traficanții de droguri de…

- Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, considera ca aderarea la Spațiul Schengen va contribui la creșterea atractivitații Romaniei pentru investitori. “Vom creste prin aceasta aderare la Schengen atractivitatea Romaniei pentru investitii. Va aduce, pe termen lung, un flux mai mare de turisti, iar acest…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a declarat joi, despre proiectul de lege privind plata de catre fugari a costurilor cu aducerea lor inapoi in tara ca in 2023, statul roman a scos din buzunar 10.025.000 lei pentru 803 persoane aduse in tara, o suma relevanta care ar putea fi redirijata catre sistemul…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, aflata in vizita in Japonia, s-a intalnit, joi, cu guvernatoarea Prefecturii Tokyo, Yuriko Koike, cu care a discutat, printre altele, despre egalitatea dintre femei si barbati in politica. "Yuriko Koike, guvernatoarea Prefecturii Tokyo, gestioneaza o zona cu 37…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a avut, marti, o intalnire cu membrii Ligii parlamentare de prietenie a Japoniei cu Romania in care s-a discutat, printre altele, despre criza umanitara declansata de agresiunea rusa impotriva Ucrainei. "De la Tokyo: ieri (marti - n.r.) m-am intalnit cu membrii…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a afirmat, sambata, ca, dupa adoptarea legii care prevede extinderea ordinului de protectie, toate victimele se vor simti protejate de statul roman. Ea a anuntat ca peste 13.000 de ordine de protectie provizorii au fost emise in 2023.”Toate victimele din Romania,…