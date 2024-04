Biroul Electoral Central a anunțat ordinea de pe buletinele de vot a partidelor, alianțelor electroale și politice , organizației aparținand minoritaților naționale. In urma tragerii la sorți, pe prima poziție se afla UDMR, urmata de Alianța Electorala PSD-PNL. Tragerea la sorti a fost efectuata de catre presedintele Biroului Electoral Central, judecator Vasile Bicu. Astfel, potrivit […] The post BEC a anunțat ordinea candidaturilor pe buletinele de vot. UDMR, pe prima poziție appeared first on Puterea.ro .