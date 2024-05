Moneda națională s-a apreciat, în cotațiile BNR de joi, până la 4,9756 lei Moneda naționala s-a apreciat, in cotațiile BNR de joi, pana la 4,9756 lei, arata cursul afișat, joi, de banca centrala. Leul a castigat aproape doi bani, in raport cu dolarul american, astfel ca dolarul american a ajuns sa fie cotat la 4,5772 lei, cel mai scazut nivel inregistrat din 10 aprilie 2024, pana in prezent. […] The post Moneda naționala s-a apreciat, in cotațiile BNR de joi, pana la 4,9756 lei appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

