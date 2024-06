Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul german al apararii, Boris Pistorius, a declarat ca Berlinul nu va accepta sa protejeze spatiul aerian al Ucrainei dintr-o tara vecina, asa cum a cerut presedintele ucrainean Volodimir Zelenski catre țarile care ajuta Kievul in fața invaziei ruse.„Ar fi un fel de participare directa la razboi”,…

- Cancelarul german Olaf Scholz si omologii sai nordici, cu care s-a intalnit luni in Suedia, au cerut cresterea urgenta a ajutorului pentru Ucraina, care se confrunta cu un nou asalt rusesc in nord-est, in regiunea Harkov, informeaza News.ro, care citeaza Le Monde."Vom sprijini Ucraina atat timp cat…

- Ministrul german al apararii, Boris Pistorius, a comparat razboiul pe care Rusia il poarta impotriva Ucrainei cu anexarea teritoriului Sudeților din Cehoslovacia de catre Germania nazista in 1938 și a avertizat ca Europa trebuie sa se pregateasca de un atac la scara larga al rușilor.

- Ministrul apararii german, Boris Pistorius, a anuntat o restructurare a armatei germane. El a vorbit și despre crearea unui nou comandament central specializat in apararea spatiului cibernetic. In noua structura, comandamentul central va reuni doua centre de comanda – pentru desfasurari interne si externe…

- Cancelarul german vine in Romania. Olaf Scholz are programata pentru sambata o vizita in Romania, potrivit agendei publicate pe site-ul guvernului german. Cancelarul german va fi primit la Bucuresti de premierul Marcel Ciolacu pentru discutii, mentioneaza Cancelaria germana. „Discutiile se vor axa,…

- Ministrul german al Apararii, Boris Pistorius, a cerut vineri sa inceteze imediat discutiile despre o eventuala trimitere a unor trupe straine in Ucraina care sa sprijine aceasta tara in razboiul cu Rusia, idee lansata de presedintele francez, Emmanuel Macron, relateaza agentia EFE, citata de Agerpres.