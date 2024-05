Leul s-a apreciat puternic, vineri, în cotațiile BNR, față de dolar Leul romanesc a castigat peste doi bani, in raport cu dolarul American, in cotațiile din 10 mai, de la Banca Naționala a Romaniei, la o paritate de 4,6134 lei la un dolar, fiind cea mai puternica consolidare a leului, fața de moneda americana, din 10 aprilie 2024 si pana in prezent. In raport cu moneda […] The post Leul s-a apreciat puternic, vineri, in cotațiile BNR, fața de dolar appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

