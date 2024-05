Moneda națională a continuat, marți, aprecierea. 4,976 lei pentru un euro Moneda naționala a continuat aprecierea, marți, in cotațiile Bancii Naționale a Romaniei (BNR), pentru a doua zi consecutiv, un euro fiind vandut cu 4,976 lei. Leul a caștigat teren și in raport cu francul elvetian si cu dolarul american, dar s-a depreciat in raport cu lira sterlina. Dolarul a fost cotat la 4,5756 lei, un […] The post Moneda naționala a continuat, marți, aprecierea. 4,976 lei pentru un euro appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

