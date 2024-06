Italia reintroduce controlul aleatoriu la frontieră Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Italia ca autoritatile din acest stat au instituit temporar controale aleatorii la frontierele nationale terestre, maritime si aeriene, in intervalul 5 iunie (ora 14,00) – 18 iunie. Masura vine in contextul Summitului liderilor statelor membre G7. Cetatenii romani pot solicita […] The post Italia reintroduce controlul aleatoriu la frontiera appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

