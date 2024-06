Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul PSD la funcția de președinte al Consiliului Județean, deputatul Gheorghe Șoldan, s-a aflat in aceasta dimineața in piața din Stulpicani, alaturi de colegi din PSD și de candidatul PSD la Primaria comunei, George Gemanari, un inginer in varsta de 39 de ani, hotarat sa aduca schimbarea pe care…

- Candidatul PSD la Primaria municipiului Giurgiu, Nicolae Barbu, a declarat miercuri, in cadrul unei conferinte de presa, ca au plecat la PNL cativa candidati de pe lista social democratilor pentru Consiliul Local al municipiului, insa astfel a scapat de scurgeri de informatii din organizatie.

- In municipiul Bacau, PSD si PNL sunt in alianța, susținandu-l pe Valentin Ivancea la primarie. Ministrul Mircea Fechet, presedintele PNL Bacau, spune intr-o declarație data in exclusivitate pentru Stiri pe surse ca Ivancea este soluția pentru Bacau si ca peste 70% dintre bacauani considera ca orasul…

- „Pentru mine, personal, chestiunea aceasta e deranjanta si am comentat de fiecare data, nu sunt de acord cu o astfel de abordare pentru ca ne ducem catre oamenii din fiecare localitate, stim ca acolo este ales omul, nu partidul si incertitudinea fata de ce familie politica se va orienta sau nu primarul…

- Tot vineri, in cadrul ședinței Consiliului Politic Județean PSD Cluj, a fost validata candidatura pentru funcția de președinte al Consiliului Județean a lui Alexandru Cordoș, secretarul general al filialei județene.

- Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a fost votat, sambata, de Colegiul Director al PNL Bacau, candidat pentru functia de presedinte al Consiliului Judetean, informeaza un comunicat transmis de conducerea filialei liberale, citat de Agerpres.

- Fostul primar al Botosaniului Catalin Flutur a preluat presedintia interimara a organizatiei municipale a Partidului National Liberal (PNL) si va fi candidatul acestei formatiuni politice la Primarie. Acesta si-a manifestat, joi dupa-amiaza, in cadrul primei sedinte a noii structuri de conducere…

- Viorel Baltarețu, deputat USR și președintele organizației Cluj-Napoca, a fost desemnat candidatul partidului pentru primaria Cluj-Napoca, prin votul a mii de clujeni, in urma alegerilor primare deschise desfașurate in campania „Tu Alegi”.