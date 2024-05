Moneda națională începe săptămâna cu depreciere. 4,9767 lei pentru un euro Moneda naționala s-a depreciat, luni, in cotațiile Bancii Naționale a Romaniei, dupa o serie de aprecieri inregistrate pe finalul saptamanii trecute. Un euro a fost cotat, pe 27 mai, la 4,976 lei, fața de 4,9744 lei, vineri. Fața de dolarul american, leul la apreciat, pana la 4,5830 lei, fața de 4,5940 lei, valoarea de vineri, […] The post Moneda naționala incepe saptamana cu depreciere. 4,9767 lei pentru un euro appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

