Moneda națională a continuat, miercuri, aprecierea, în cotațiile BNR Leul s-a apreciat, miercuri, in raport cu moneda unica europeana, pana la 4,962 lei, pentru un euro. Și fața de dolarul american, moneda naționala s-a preciat, pana la valoarea de 4,6046 lei. Lira sterlina a fost cotata la valoarea de 5,7062 lei. Francul elvețian a ajuns sa valoreze pe 24 mai, 5,1030 lei. Gramul de aur a […] The post Moneda naționala a continuat, miercuri, aprecierea, in cotațiile BNR appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

